Новый президент США Джо Байден считает, что события под Капитолием, произошедшие шестого января, показали американцами, насколько драгоценна демократия.

Об этом он сообщил во время своей инаугурационной речи, передает УНИАН.

«Это день Америки. Это день демократии», - подчеркнул Байден.

Он вспомнил трагические события у Капитолия, в результате которых погибли пять человек. Новый президент заявил, что они подчеркнули ценность американской демократии.

«Мы снова узнали, что демократия драгоценна... И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», - отметил он.

Напомним, Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.