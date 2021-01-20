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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обещает, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.

Как передает УНИАН, об этом Байден сказал после принятия присяги президента США на ступеньках Капитолия в Вашингтоне.

В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.

«Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы», - подчеркнул Байден.

Он заверил, что США «будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности».

Напомним, 20 января Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

 
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