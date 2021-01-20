В правительстве не сомневаются, что Украина способна вместе с ЕС к 2050 году достичь климатической нейтральности.

Об этом говорится в колонке министра развития экономики, сельского хозяйства и торговли Игоря Петрашко для «Европейской правды».

По словам Петрашко, если разобрать стратегию Green Deal, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству, то в Украине многие элементы этих политик уже внедряются.

«Например, в сфере циркулярной экономики Украина уже переходит на стандарты и требования утилизация электронного оборудования, эко-дизайна и эко-маркировки», - отмечает министр.

Другой положительный пример - новый Закон о публичных закупках, который открывает возможности для развития «зеленых» закупок и закупок на основе «жизненного цикла».

«Мы полностью разделяем цели политики Farm to Fork. Вопрос заключается в том, чтобы достичь этих целей наиболее эффективным способом. И большая интеграция сельского хозяйства Украины и ЕС будет хорошей помощью Евросоюза в достижении целей. Поэтому у меня нет сомнений, что Украина способна вместе с ЕС к 2050 году достичь климатической нейтральности», - отмечает Петрашко.

По его словам, на ближайшее десятилетие главной амбицией Украины должно стать не столько количественное уменьшение выбросов, сколько изменение качества экономической и экологической политик и их синергия.