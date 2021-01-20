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В Николаеве в отношении бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и его жены правоохранители составили несколько админпротоколов – за нетрезвое вождение, сопротивление работникам полиции, хулиганские действия, нанесение телесных повреждений милиционеру.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя патрульной полиции области Виталия Душко.

«Около 20 часов вечера 19 января полицейские получили анонимный звонок о том, что водитель «Лексуса», который выпивал в одном из развлекательных заведений Николаева, садится за руль и собирается ехать. Патрульные остановили автомобиль и попросили предъявить документы, а также пройти тест на предмет алкогольного опьянения. Однако водитель отказался выполнять требования правоохранителей, вместо этого попытался сбежать», - отметил Душко.

Полиция начала преследование и догнала нарушителя в одном из дворов на улице Правды. После этого водитель вышел из машины и назвал свое имя и прежнюю должность. Пройти алкотест или проехать в нарколабораторию на освидетельствование он отказался. Общение с полицейскими перешло в конфликт, сообщил Душко.

«Бывший нардеп и женщина (жена экс-нардепа, - ред.), которая также находилась в машине с явными признаками алкогольного опьянения, начали ругаться, употреблять нецензурную лексику, дергать полицейских за форменную одежду и угрожать. В какой-то момент водитель споткнулся на скользкой дорожке, упал и поцарапал лицо. Полицейские надели на него наручники и доставили в райотдел. Там задержанные продолжали конфликтовать. В отношении его и его пассажирки были составлены соответствующие протоколы и постановление. Также была вызвана скорая помощь. Через 3 часа обоих отпустили», - констатировали в полиции.

Как видно на видео, которое распространяется в интернете, в разговоре с правоохранителями депутат с женой ведут себя вызывающе и утверждают, что его избили полицейские.
ForUm

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