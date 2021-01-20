Кабинет министров на заседании в среду дал протокольное поручение Минэкономики об определении Государственной акционерной компании «Лекарства Украины» централизованной закупочной организацией.
«Минэкономики должно отработать вопрос определения ГАК «Лекарства Украина» централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение Кабмина»,- сообщила в ходе заседания Кабмина замминистра экономики Светлана Панаиотиди, передает Интерфакс-Украина.
ГАК «Лекарства Украины» зарегистрирована в 1998 году.
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