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Кабинет министров на заседании в среду дал протокольное поручение Минэкономики об определении Государственной акционерной компании «Лекарства Украины» централизованной закупочной организацией.

«Минэкономики должно отработать вопрос определения ГАК «Лекарства Украина» централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение Кабмина»,- сообщила в ходе заседания Кабмина замминистра экономики Светлана Панаиотиди, передает Интерфакс-Украина.

ГАК «Лекарства Украины» зарегистрирована в 1998 году.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему поставлять вакцину от Sinovac будет «Лекхим».
ForUm

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