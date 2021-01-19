также в разделеСтолица
В Киеве за сутки зафиксировано 637 новых больных COVID-19 14
Столичный суд оправдал догхантера Святогора 20
В Киеве за сутки – 301 случай COVID-19 11
Киевский троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе 14
В день Крещения откроют оба выхода из метро на Гидропарке 12
Коронавирус в Киеве: за сутки 821 новый больной 10
Вчера в Киеве произошло почти 250 ДТП 9
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 896 человек 17
В Киеве за сутки подтвердили 794 случая COVID-19 12
Киев занял седьмое место в мире по пробкам 16
В Киеве откроют 32 пункта обогрева 13
Кличко заверил, что в этом сезоне тепло и горячая вода не подорожают 11
Кличко просит Кабмин разрешить при локдауне обучение в младшей школе 19
За сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 906 человек 33
Неизвестные разбили окна в 4 вагонах киевского метро 16
Киев попал в сотню самых зеленых городов мира 12
За год пассажиропоток в метро Киева упал на 56% 9
В Киеве – почти 900 новых случаев COVID-19 13

Служба безопасности Украины задержала в Киеве полицейского, который требовал 10 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал неправомерную выгоду у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. За 10 тыс. американских долларов полицейский гарантировал человеку, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложен арест.

Правоохранители задержали фигуранта в столице возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

Продолжается досудебное следствие, начатое ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции и под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
10
Теги