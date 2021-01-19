Служба безопасности Украины задержала в Киеве полицейского, который требовал 10 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал неправомерную выгоду у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. За 10 тыс. американских долларов полицейский гарантировал человеку, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложен арест.

Правоохранители задержали фигуранта в столице возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

Продолжается досудебное следствие, начатое ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции и под процессуальным руководством прокуратуры Киева.