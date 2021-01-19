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В Украине большинство ПЦР-тестов по выявлению COVID-19 закупается у отечественного производителя.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга, передает УНИАН.

В частности, министр подчеркнул, что в Украине не используются ПЦР-тесты на COVID-19 российского производства.

«Это не просто информация, не соответствующая действительности. Это какой-то такой очередной фейк, который очень часто распространяется в нашей стране», - заявил он.

Степанов добавил, что Минздрав закупал тесты в КНР, США, Корее, Польше, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции, Сингапуре.

«Как вы видите, Российской Федерации здесь нет. Подчеркиваю, что на сегодняшний день закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя «Украинские генетические технологии» как по государственному заказу, так и частными лабораториями», - добавил он.

По словам министра, в Украине есть три юридических лица, зарегистрированных в РФ, которые осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.

«Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает, и закупать не планирует», - подчеркнул министр.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 января зафиксировано 3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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