В Украине по состоянию на 18 января 2021 года зафиксировано 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Стапанов.
За прошедшие сутки госпитализированы 1304 человека; летальных случаев 67; 5236 заболевших выздоровели. Проведено - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846) тестирований за сутки.
За все время пандемии в Украине заболели 1163716 человек; выздоровели 871196; летальных случаев - 20869; проведено 5964388 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
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