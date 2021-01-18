также в разделеОбщество
В ПЦУ развеяли мифы о массовых ныряниях в прорубь 6
В ОП назвали дату проведения «Крымской платформы» 11
Шмыгаль: Платную вакцинацию от COVID-19 будут проводить параллельно с государственной 18
Турция задействовала два вертолета для поиска украинских моряков 13
ООС: Боевики активизировались возле Широкино 8
Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется в середине февраля 13
В армии за сутки обнаружили 53 новых случаев коронавируса 9
Мороз и солнце: прогноз погоды на ближайшие три дня 31
Коронавирус в оккупированном Крыму: за сутки обнаружили более 300 случаев 13
За сутки в пункты обогрева обратились более 800 человек 7
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах 10
Укрзализныця начнет пускать пассажиров в поезда по ксерокопиям документов 18
Снегопады: на дорогах госзначения проезд обеспечен 9
За сутки госпитализировали более 2 тысяч пациентов с коронавирусом 46
В Украине сохранятся сильные морозы 34
В еще одной области прошли протесты против высоких тарифов 66
Украинская армия поднялись в рейтинге самых мощных в мире 87
Карпаты засыпало до 1 метра снега 29

В Украине по состоянию на 18 января 2021 года зафиксировано 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Стапанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 1304 человека; летальных случаев 67; 5236 заболевших выздоровели. Проведено - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846) тестирований за сутки.

За все время пандемии в Украине заболели 1163716 человек; выздоровели 871196; летальных случаев - 20869; проведено 5964388 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги