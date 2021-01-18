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Южноукраинские гвардейцы предотвратили несанкционированный пролет БПЛА и ведение видеосъемки над атомной электростанцией, сообщили ForUm’у в пресс-службе НГУ.

16 января 2021 в 12:30 оперативный дежурный воинской части 3044 по охране ОП «Южно-Украинская АЭС» получил сигнал от автоматизированного комплекса мониторинга и выявления беспилотных летательных аппаратов о движении БПЛА в санитарно-защитной зоне ОП «Южно-Украинская АЭС».

Комплекс сообщил движение БПЛА в направлении охраняемого объекта.

«Благодаря умелым и решительным действиям группы реагирования военной части 3044 Национальной гвардии Украины не допущен несанкционированный пролет над атомной электростанцией и задержан оператор, который осуществил запуск БПЛА», - говорится в сообщении.

Задержанные граждане оказались «блогерами» и были переданы работникам СБУ.
ForUm

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