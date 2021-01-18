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Стоимость билетов на поезда изменится из-за индексации тарифов, которая не проводилась с 2018 года.

Об этом заявил главы Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.

По его словам, два года не проводилась индексация пассажирских перевозок, которые убыточны для Укрзализныци.

«Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента», - сообщил министр.

Как можно сэкономить на билетах

Он отметил, что можно сэкономить до 40% на покупке билетов, если делать это заранее.

По словам Криклия, сейчас подвижной состав Укрзализныци «в не очень хорошем состоянии». В течение 30 лет он не обновлялся. До конца этого года планируют обновить до ста вагонов на украинской железной дороге, отметил Криклий и добавил, что на нынешний год также запланировано обновление станций и остановок поездов.

Напомним, ранее Криклий заявлял, что повышение стоимости проезда железнодорожным транспортом в Украине после завершения карантина не произойдет.
ForUm

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