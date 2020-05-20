Повышение стоимости проезда железнодорожным транспортом в Украине после завершения карантина не произойдет.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга, сообщает Укринформ.

«То, что касается железнодорожных перевозок, там это наверное наиболее чувствительный вопрос, повышение стоимости билетов - ред.) не произойдет. Мы прекрасно осознаем социальный эффект и важность этих перевозок», - отметил Криклий.

По его словам, стоимость пассажирских билетов на автобусные и маршрутные перевозки также не должна расти. Ведь цена билетов на эти виды транспорта устанавливается каждым городом отдельно. «Она (цена, - ред.) не должна увеличиваться, если города не решат ее пересматривать, чего бы мы не советовали, также учитывая социальный аспект этого вопроса», - акцентировал чиновник.

Напомним, 20 мая на своем заседании Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.

Согласно графику возобновления работы транспорта в Украине, с 22 мая заработают перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении, с 25 мая заработает метро, с 1 июня железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня будет возобновлено авиационное сообщение.