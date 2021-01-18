Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие правительством постановления по уменьшению тарифов на газ для населения.

Как ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства, он уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

«По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простом украинце», - отметил Зеленский.

Это решение введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическое положение, является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.

Напомним, Кабмин сегодня на внеочередном заседании утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.