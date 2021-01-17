также в разделеМир
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за новых видов коронавируса 6
Глава МИД Великобритании: Всех взрослых жителей страны вакцинируют к сентябрю 9
При крушении вертолета на Филиппинах погибли семь военных 9
Второй импичмент: Джулиани снова будет защищать Трампа 13
Новая вспышка коронавируса в Китае: за пять дней построили больницу 9
Возвращение Навального: в аэропорту «Внуково» заметили автозаки 16
Российский корабль потерпел крушение в Черном море 58
Бразилия отказалась от закупки российской вакцины Спутник V 18
В аэропорту Франкфурта эвакуировали пассажиров из-за полицейской операции 11
Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями 36
В Беларуси снова отключили энергоблок АЭС 21
Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах 20
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу заболевших COVID-19 19
Ушел из жизни глава группы Ротшильдов 45
В США провели последнюю смертную казнь при каденции Трампа 22
В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии 15
Великобритания будет требовать у всех туристов отрицательный тест на коронавирус 29
В России произошло новое ДТП с участием автобуса, ехавшего в украинский Донецк 24

В Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом в субботу, 16 января, сообщает издание Berlingske со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Более заразный вариант вируса выявили на острове Зеландия (самый густонаселенный остров архипелага). Им оказался заражен мужчина, недавно прилетевший из Дубая.

По словам профессора экспериментальной вирусологии Копенгагенского университета Алана Рандрупа Томсена, новая мутация COVID-19 появилась в Дании очень не вовремя.

«С эпидемической точки зрения сейчас очень плохое время для появления у нас этого типа вируса, потому что он имеет некоторые характеристики "британского штамма". А мы не хотим усугублять ситуацию, в которой уже находимся», - заявил Томсен.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 188 199, число умерших составляет 1 747. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами численностью более 5 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00. Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили ограничительные меры до начала февраля.

Напомним, «Британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 50 странах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
13
Теги