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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании - известный как B.1.1.7 или VOC 202012/01 - обнаружили уже минимум в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.

Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, передает Укринформ со ссылкой на CNN.

«С момента первого выявления 14 декабря 2020 года VOC 202012/01 был зафиксирован в 50 странах, территориях и районах в пяти из шести регионов ВОЗ на сегодня. В Англии этот штамм был обнаружен во всех регионах», - говорится в бюллетене.

Отмечается, что это отдельный штамм, и он отличается от зафиксированного в ЮАР.

Южноафриканский штамм коронавируса был обнаружено в 20 странах.

«Хорошо известно, что вирусы постоянно меняются, поэтому возникновение этих новых вариантов было ожидаемым», - объяснили в ВОЗ.

О выявлении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре прошлого года. По мнению ученых, они являются более заразными и распространяются быстрее, чем обычный вариант.

 
ForUm

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