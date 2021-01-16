В субботу, 16 января, на Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину.
Об этом сообщили в столичном управлении патрульной полиции, опубликовав видео ДТП.
На нем видно, что водитель троллейбуса совершил наезд, когда женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавшую госпитализировали, однако, с какими именно травмами, не уточняется.
Напомним, в Житомире в результате столкновения троллейбуса с автомобилем Volkswagen Polo погиб 35-летний полицейский Игорь Мороз, заместитель начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области.
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