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В субботу, 16 января, на Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину.

Об этом сообщили в столичном управлении патрульной полиции, опубликовав видео ДТП.

На нем видно, что водитель троллейбуса совершил наезд, когда женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшую госпитализировали, однако, с какими именно травмами, не уточняется.

Напомним, в Житомире в результате столкновения троллейбуса с автомобилем Volkswagen Polo погиб 35-летний полицейский Игорь Мороз, заместитель начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области.
ForUm

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