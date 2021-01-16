В Житомире в результате столкновения троллейбуса с автомобилем Volkswagen Polo погиб 35-летний полицейский Игорь Мороз, заместитель начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области.

«15 января капитан полиции Игорь Мороз выехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП в Житомире. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия», - говорится в заявлении полиции.

ДТП произошло на Чудновском мосту около 19:40 в пятницу, 15 января. По предварительным данным, полицейский выехал на полосу встречного движения на мосту, где произошло боковое столкновение с троллейбусом.

В результате ДТП пострадала одна из пассажирок троллейбуса, 47-летняя жительница Житомира. Женщине была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.