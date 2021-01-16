В Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 7 729 человек. Еще 144 пациента умерли, 9 792 — выздоровело.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего с начала пандемии в Украине заболело — 1154692 человека, выздоровели 857183 человека, зафиксировано 20686 летальных случаев.
Киев — 821 случай;
Винницкая область — 228 случаев;
Волынская область — 204 случая;
Днепропетровская область — 586 случаев;
Донецкая область — 540 случаев;
Житомирская область — 200 случаев;
Закарпатская область — 147 случаев;
Запорожская область — 696 случаев;
Ивано-Франковская область — 168 случаев;
Киевская область — 474 случая;
Кировоградская область — 92 случая;
Луганская область — 155 случаев;
Львовская область — 485 случаев;
Николаевская область — 409 случаев;
Одесская область — 325 случаев;
Полтавская область — 350 случаев;
Ровенская область — 243 случая;
Сумская область — 237 случаев;
Тернопольская область — 145 случаев;
Харьковская область — 285 случаев;
Херсонская область — 63 случая;
Хмельницкая область — 210 случаев;
Черкасская область — 323 случая;
Черновицкая область — 209 случаев;
Черниговская область — 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, после локдауна – с 25 января – в Украине вероятно будут действовать ограничения оранжевой зоны. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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