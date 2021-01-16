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В Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 7 729 человек. Еще 144 пациента умерли, 9 792 — выздоровело.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии в Украине заболело — 1154692 человека, выздоровели 857183 человека, зафиксировано 20686 летальных случаев.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 821 случай;

Винницкая область — 228 случаев;

Волынская область — 204 случая;

Днепропетровская область — 586 случаев;

Донецкая область — 540 случаев;

Житомирская область — 200 случаев;

Закарпатская область — 147 случаев;

Запорожская область — 696 случаев;

Ивано-Франковская область — 168 случаев;

Киевская область — 474 случая;

Кировоградская область — 92 случая;

Луганская область — 155 случаев;

Львовская область — 485 случаев;

Николаевская область — 409 случаев;

Одесская область — 325 случаев;

Полтавская область — 350 случаев;

Ровенская область — 243 случая;

Сумская область — 237 случаев;

Тернопольская область — 145 случаев;

Харьковская область — 285 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 323 случая;

Черновицкая область — 209 случаев;

Черниговская область — 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, после локдауна – с 25 января – в Украине вероятно будут действовать ограничения оранжевой зоны. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
ForUm

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