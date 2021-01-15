Защита водителя программы журналистских расследований «Схемы» Бориса Мазура обратилась в Верховный суд в споре с бывшим народным депутатом, экс-замглавы Администрации президента Андреем Портновым, не соглашаясь с решениями первых двух инстанций в его пользу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кассационная жалоба подана на решение Печерского районного суда, который в августе отказал члену команды «Схем» в удовлетворении иска о защите права на приватность и отклонил просьбу обязать Портнова удалить из своего публичного телеграмм-канала персональные данные Мазура, и постановил возместить 52 тысячи гривен Портнову его расходов на юридическое обслуживание.

В декабре Киевский апелляционный суд закрепил это решение, тоже встав на сторону Портнова.

Адвокат «Схем» и руководитель юридического направления «Института развития региональной прессы» Оксана Максименюк, которая представляет интересы Бориса Мазура в этом деле, подала жалобу в Кассационный гражданский суд с требованием полностью отменить постановление Киевского апелляционного и Печерского районного суда по иску Портнова, и принять новое решение, которым удовлетворить исковые требования водителя «Схем» в полном объеме - то есть, удалить его персональные данные и отменить возмещение расходов на юридическое обслуживание.

Защита считает, что суды таким образом создали опасную практику, по которой могут быть распространены персональные данные любого лица, хотя закон запрещает распространение такой информации.

1 ноября 2019 Портнов выложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителей съемочной группы «Схем», которые помогали журналисту программы Михаилу Ткачу в подготовке расследование влияния и возможных связей бывшего чиновника с украинскими властями.

Среди опубликованного – защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства. Впоследствии Портнов пригрозил всей редакции «Схем» публикацией «их личной и персональной информации», а также «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток». Он также не исключил возможной слежки за членами редакции «Схем». При этом, экс-чиновник заявил, что он также является журналистом.

Позже адвокаты подали гражданские иски - с требованием изъять персональные данные водителей программы «Схемы» и взыскать моральный ущерб.

31 августа судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова в рамках письменного производства (без приглашения сторон) вынесла решение, которым отказала водителю «Схем» Борису Мазуру в удовлетворении иска о защите права на приватность и просьбе обязать Портнова исключить из публичного пространства его персональные данные. Кроме отказа в иске, судья также постановил взыскать с водителя «Схем» расходы Портнова на адвокатов в размере 52 500 гривен.

Судья Волкова ранее также выносила решение о «непрерывном проживании Портнова» в Украине в течение последних 5 лет - хотя после побега экс-президента Януковича он жил в Австрии. Тогда суд принял аргумент, что Портнов находился в командировке за границей.