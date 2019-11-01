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Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях» из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению редакции «Схем» и юристов, таким образом он прямо нарушил украинское законодательство сразу по нескольким статьям.

В своем телеграмм-канале Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы, которая занимается исследованием деятельности Портнова, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

«Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду «Схем», - говорится в заявлении редакции.

«Мы считаем исследования влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информацией, а его личность – публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления в любой другой способ», - заявляют «Схемы».

Обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса, заявляют юристы.

«Распространение персональных данных журналистов и персонала, задействованного для помощи в сборе информации – это нарушение относительно обнародования персональных данных лиц. Причем данных, которые четко идентифицируют лиуо  и его место жительства, что представляет угрозу для водителя – в данном случае. Статья 6 Закона о защите персональных данных определяет случаи, когда такие данные могут быть распространены. В данном случае такое раскрытие не предусмотрено ни одной легальной необходимости», - анализирует юрист ИРРП Людмила Панкратова.

Панкратова добавляет: «Опасность для журналистов заключается в том, что эти персональные данные были получены из официальных, но не открытых источников - от держателя персональных данных. Например, данные паспорта. Это угрожает безопасности всей редакции. Учитывая то, что власть всячески пытается обесценить работу журналистов, это может быть сигналом к ​​неправомерным действиям в отношении работников редакции. Более того, такое поведение Портнова дает сигнал и источникам, поскольку воспринимается как возможная атака на журналистов».

По словам адвокат Веры Крат, относительно обнародования таких данных также усматриваются признаки нарушения статьи 171 Уголовного кодекса - воздействие на журналистов с целью препятствования выполнению профессиональных обязанностей - и статьи 182 «Незаконное собирание и распространение персональных данных».
ForUm

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