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В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ввести в Украине прозрачные конкурсы на закупку городами транспортных услуг, инклюзивность автомобильного общественного транспорта, оборудование его трекерами и валидаторами для электронной оплаты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец требовать от перевозчиков качества и оставить в прошлом старые и разваленные  автобусы», - заявил он.

По словам министра, для этого предлагается начать закупать транспортную услугу через ProZorro.

«Это открытая и прозрачная конкуренция, а конкуренция всегда повышает качество. И что важно – города сами смогут определять цену и справедливо платить за километры, которые обслужено. Этим мы заканчиваем дискриминации льготников, так как перевозчик уже получает деньги за километры. Ключевое слово – километры, а не «собранные деньги с пассажиров». Такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживание пассажиров на комфортабельных автобусах, но и установление трекеров и валидаторов для электронной оплаты», - резюмировал Криклий.

 
ForUm

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