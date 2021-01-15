также в разделеПроисшествия
В Одессе неизвестные сообщили о «минировании» 185 детсадов 9
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранен военный 14
Возле Синевира в Карпатах сгорел ресторан 13
Китай заявил о первой за восемь месяцев смерти от COVID-19 18
ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов 10
В Украине – 7925 новых случаев COVID-19, более 10 тысяч выздоровели 23
На Одесчине в жилом доме взорвался газ, пострадали 2 человека 9
В Мариуполе два подростка насиловали девушку и распространяли видео в соцсетях 44
В Польше мужчина задушил жену-украинку 31
В Одессе ищут взрывчатку сразу в 26-ти детсадах 17
В РФ перевернулся автобус с украинцами, погибли 2 человека 29
Вчера боевики 11 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 8
На Николаевщине из исправительного центра сбежал заключенный-рецидивист 24
Житель Запорожья едва не разнес КПВВ, прорываясь в Крым на джипе 27
Во Львове мужчина подстрелил охранника рождественской ярмарки 11
Под Запорожьем заблокировали трассу из-за строительства каолинового карьера 90
В зоне ООС умерла военнослужащая 34
В Полтаве произошла перестрелка, ранен мужчина 16

14 января в 13:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван Раховского района потерял ориентир и заблудился 25-летний житель Львова.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе управления ГосЧС Закарпатья, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь.

В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий – началась сильная метель, высота снежного покрова достигала 1 метра, видимость составляла не более 5 метров.

Утром 15 января поиски возобновили. В них участвуют специалисты горных поисково-спасательных отделений Рахова и села Квасы – всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина.

Поиски продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги