14 января в 13:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван Раховского района потерял ориентир и заблудился 25-летний житель Львова.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе управления ГосЧС Закарпатья, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь.

В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий – началась сильная метель, высота снежного покрова достигала 1 метра, видимость составляла не более 5 метров.

Утром 15 января поиски возобновили. В них участвуют специалисты горных поисково-спасательных отделений Рахова и села Квасы – всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина.

Поиски продолжаются.