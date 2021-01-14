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Европейский суд по правам человека признал достаточными основания для принятия к рассмотрению жалоб Украины против РФ по одиннадцати пунктам по межгосударственному делу о нарушении прав человека в Крыму.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 14 января, сообщает Укринформ.

«Суд считает, что в целом были предоставлены достаточно серьезные (sufficient prima facie) свидетельства о как «повторяемости действий», так и «официальном одобрительном отношении» к таким составляющим административной практики (со стороны РФ относительно нарушения прав человека в Крыму - ред.)», - заявили в ЕСПЧ.

В частности, согласно решению, Суд рассмотрит такие 11 жалоб, представленных Украиной против РФ по этому делу.

Так, речь идет об исчезновении людей и недостаточной эффективности расследований, как того требует ст. 2 Европейской конвенции по правам человека.

Плохое обращение и противоправное задержание подпадают под действие статей 3 и 5.

Распространение применения российского законодательства на Крым. Соответственно крымские суды после 27 февраля 2014 года уже были законными учреждениями в понимании ст. 6.

Автоматическое применение российского гражданства и посягательство на частные помещения, что является нарушением ст. 8.

Преследование и запугивание религиозных лидеров, которые не признают РПЦ, нападения на религиозные учреждения и конфискация религиозной собственности - ст. 9.

Запрет нероссийских СМИ - ст. 10.

Запрет публичных собраний и демонстраций, а также запугивание и произвольное задержание организаторов таких акций - ст. 11.

Экспроприация без компенсации собственности граждан, а также частных предприятий - согласно протоколу 1 ст. 1.

Запрет украинского языка в школах и преследование украиноязычных детей, что подпадает под рассмотрение согласно протоколу 1 ст. 2.

Ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной, что де-факто привело к применению Россией административного разграничения на границу - протокол 4 ст. 2.

ЕСПЧ отдельно рассмотрит представленную Украиной жалобу относительно преследования крымских татар, что может считаться нарушением протокола 4 ст. 2 Европейской конвенции по правам человека.

Как ранее сообщал ForUm, 14 января ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России по Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу, сообщил министр юстиции Денис Малюська.
ForUm

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