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За пять месяцев работы рынка газа всего 3% потребителей сменили поставщика газа, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

«За 5 месяцев с начала работы рынка только 3% граждан выбрали нового газопоставщика. Можно предположить, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за наличия определенных барьеров - угрозы действующего продавца отключить от газа, начисления несуществующих долгов и тому подобное», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае наличия таких барьеров при попытке смены поставщика необходимо срочно обратиться к регулятору - НКРЭКУ. И препятствия должны быть устранены им в кратчайшие сроки.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль напомнил, что каждый потребитель может выбирать поставщика газа и призвал заключать контракты с Нафтогазом, который «действительно продает газ по значительно более дешевых ценах».
ForUm

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