Премьер Денис Шмыгаль напомнил, что каждый потребитель может выбирать поставщика газа и призвал заключать контракты с Нафтогазом, который «действительно продает газ по значительно более дешевых ценах».

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепов, сообщает «Европейская правда».

«Насколько вы знаете, цены на поставки с этого года перешли к рынковым отношениям.. Кожей потребитель в Украине сегодня имеет право выбрать поставщика. Цена НАК «Нафтогаз» - государственной компании - на 2 и более тысяч гривень меньше, чем цена поставки, например, в соответствующих облэнерго.

Поэтому призываю людей анализировать, смотреть, где цены на газ являются рыночными, и призываю заключать контракты с государственной компанией, которая действительно продает газ по значительно более дешевых ценах, чем на коммерческом рынке», - сказал премьер.