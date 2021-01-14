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Судьи ВАКС, как и судьи других судов, адвокаты, прокуроры и ученые регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах, заявили в ВАКС, комментируя репортаж о пребывании председателя Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич на «предновогоднем праздновании».

Высший антикорсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжает делать это в дальнейшем с учетом карантинных ограничений.

«23 декабря 2020 состоялась рабочая встреча Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Национальном университете «Одесская юридическая академия» Василия Филюка со студенческим самоуправлением. Ее результатом стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС», - заявили в суде и призвали журналистов воздержаться от домыслов и руководствоваться официальными данными.  

Ранее Слідство.Інфо сообщило, что председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «Одесская юридическая академия» в тот вечер, когда там развлекались одиозные судьи. Среди прочих на предновогодней вечеринке был председатель Окружного админсуда Киева Вовк. 
ForUm

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