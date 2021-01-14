Председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «Одесская юридическая академия» в тот вечер, когда там развлекались одиозные судьи. Среди прочих на предновогодней вечеринке был председатель Окружного админсуда Киева Вовк. Его дело о создании преступной организации сейчас рассматривает ведомство Танасевич, говорится в новом материале «Тайны следствия» Слідства.Інфо.

По данным нескольких источников редакции в правоохранительных органах, 23 декабря председатель ВАКС Елена Танасевич приехала на предновогоднюю вечеринку, организованную президентом НУ «Одесская юридическая академия», бывшим депутатом-регионалом Сергея Кивалова в киевском представительстве вуза.

Как сообщают источники, Танасевич была в одной компании с подозреваемым Волком и другими влиятельными судьями. Стоит отметить, что именно Антикоррупционный суд рассматривает дело подозреваемого судьи Вовка.

Кроме него, по информации издания, на праздновании еще один топ-подозреваемый – председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд. Судья срочно покинул здание - на видео, опубликованном бюро, видно, как он без верхней одежды быстро направляется к авто, игнорируя детективов.

Журналисты связались с главой ВАКС, но та посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку. В ответ на запрос Антикоррупционный суд сообщил, что действительно вечером 23-го декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «Одесская юридическая академия». Однако в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение «для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов». Интересно, что такое обсуждение было назначено на 18:00.

Директор института Василий Фелик сказал журналистам, что не знает о проведении судейской вечеринки на территории института. Также он путался в деталях, когда именно приехала председатель ВАКС в учебное заведение. Директор не смог предоставить фото или видео со встречи Танасевич с преподавателями, студентами и руководством института.

На вопрос, что вечером 23 декабря на территории учебного заведения делал подозреваемый судья Павел Вовк, директор Фелик сказал, что «любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей».

Отмечается, что на следующий день (12 января) после отправки информационного запроса в Высший антикоррупционный суд, на страницах ВАКС и Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «Одесская юридическая академия» почти синхронно появились анонсы онлайн-лекций, в которых примет участие Елена Танасевич.

Напомним, 6 января ВАКС отказался продолжать расследование уголовного производства по созданию преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда Киева Вовк. Накануне суд отказался принудительно доставить на заседание судью Вовка, который откровенно игнорирует заседания по его же делу.