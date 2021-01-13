На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

«На сегодняшний день это самая низкая цена на украинской бирже. Однако некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству энергетики, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции и другим центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления о введении государственного регулирования цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что решение о госрегулировании цен на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

«Ведь подход, когда цена газа регулирует спрос и предложение, работает во всех развитых странах. Газ становится таким же товаром, как хлеб или услуги интернета. Конкуренция означает устранение монополии отдельных газопоставщиков, которые зарабатывали сверхприбыли, а потому были заинтересованы, чтобы рынок никогда не заработал», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что пока рынок газа продолжает формироваться, государство поддержит людей, особенно пенсионеров и уязвимые категории населения. Он добавил, что решение о государственном регулировании цен временное и будет задействовано до конца отопительного сезона или до конца действия карантина.

«За это время правительство и другие органы власти смогут сформировать все условия, чтобы рыночные правила заработали в полной мере. Такие правила будут означать, что отдельные газопоставщики больше не смогут пользоваться своим монопольным положением и запредельно повышать тарифы», - отметил Шмыгаль.

По его словам, НКРЭКУ также начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Особенно проблемная, по его словам, ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. «Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также поручил Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

Напомним, ранее во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.