Штаб гражданской защиты Хорватии обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения границы.

Решение вступает в силу 14 января и действует до 31 января, сообщила пресс-служба Посольства Украины в стране.

«Новым решением Хорватия ввела специальные эпидемиологические меры к лицам, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространяется новый штамм коронавируса. Список стран опубликует Институт здравоохранения Хорватии. Поэтому лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тест (действительный 48 часов.). Также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный», - говорится в сообщении.

Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в страну без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут ее территорию в течение 12 часов с момента въезда.

Украинцы, которые планируют въехать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие условия въезда граждан Украины в Хорватию в период действия ограничительных мер остаются без изменений.

Граждане Украины, постоянно проживающие в Украине, имеют право въезжать в Хорватию в исключительных случаях. Въезд разрешен медицинским сотрудникам, исследователям в сфере здравоохранения, работникам по уходу за пожилыми людьми, пограничникам, сотрудникам транспортной отрасли, дипломатам, сотрудникам международных организаций, военным, сотрудникам полиции, работникам в гуманитарной сфере и лицам гражданской защиты при выполнении служебных обязанностей. Также въезд разрешен лицам, путешествующим транзитом, и путешествующим с целью обучения, путешествующим по неотложным личным, семейным и деловым интересам, а также морякам.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста, которому не более 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход), либо с обязательным прохождением самоизоляции к сдаче соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.

При пересечении границы и пребывания в Республике Хорватия все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности и общие и специальные рекомендации и инструкцие Хорватского института общественного здоровья.