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Двум подросткам сообщено о подозрении за изнасилование в изнасиловании 16- летней девушки (ч. 3 ст. 152 УК Украины) в Мариуполе, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 15- и 16-летние ребята неоднократно совершали действия сексуального характера по отношению к потерпевшей без ее согласия.

Кроме этого, свою преступную деятельность правонарушители снимали на телефон, а потом распространяли видео через мобильный мессенджер «Телеграмм».

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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