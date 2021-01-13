Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

Об этом в эфире «1+1» 13 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

Он напомнил, что в целом режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

«У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений», - сообщил глава Минздрава.

Степанов заверил, что карантинные ограничения, которые действуют до 24 января, прекращать не будут. Кроме того, продлевать жесткие запреты не планируют. «В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать. - Ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии», - подчеркнул министр.

Локдаун может быть повторен, если «будет сверхкритическая ситуация». «Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью оно происходит», - заявил Степанов.

Министр подчеркнул, что логика нынешнего локдауна - это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое инфицирование людей.

Напомним,с 8 до 24 января включительно в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.

В Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.