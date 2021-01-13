В Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели 14503 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 1130839 человек, выздоровел - 826 871, летальных исходов - 20 214, проведено 5841502 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 906 случаев;
Винницкая область - 211 случаев;
Волынская область - 143 случая;
Днепропетровская область - 105 случаев;
Донецкая область - 189 случаев;
Житомирская область - 101 случай;
Закарпатская область - 100 случаев;
Запорожская область - 529 случаев;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 280 случаев;
Кировоградская область - 117 случаев;
Луганская область - 228 случаев;
Львовская область - 277 случаев;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 513 случаев;
Полтавская область - 356 случаев;
Ривненская область - 235 случаев;
Сумская область - 159 случаев;
Тернопольская область - 127 случаев;
Харьковская область - 521 случай;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 348 случаев;
Черкасская область - 269 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 83 случая.
Напомним, в Украине по состоянию на 12 января было зафиксировано 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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