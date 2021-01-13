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В Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели 14503 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 1130839 человек, выздоровел - 826 871, летальных исходов - 20 214, проведено 5841502 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 906 случаев;

Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 143 случая;

Днепропетровская область - 105 случаев;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 101 случай;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 280 случаев;

Кировоградская область - 117 случаев;

Луганская область - 228 случаев;

Львовская область - 277 случаев;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 513 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ривненская область - 235 случаев;

Сумская область - 159 случаев;

Тернопольская область - 127 случаев;

Харьковская область - 521 случай;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 января было зафиксировано 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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