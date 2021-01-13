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Лизу Монтгомери, единственную заключенную в федеральной камере смертников в США женщину, казнили за убийство, передает Укринформ.

Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в убийстве беременной женщины в штате Миссури в 2004 году. Лизе сделали смертельную инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана.

Она — первая федеральная заключенная женщина, казненная правительством США за 67 лет. Казнь откладывалась дважды: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем по решению судьи.

Последней женщиной, приведенной к смертной казни в США, была Бонни Хиди, которую казнили в газовой камере в Миссури в 1953 году.

Смертная казнь применяется в США в 28 штатах из 50. Высшая мера может применяться только к преступникам, совершившим жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами. В июле 2020 года управление тюрем перешло на новый протокол с одним лекарством для смертельных инъекций, которое в последний раз использовалось в 2003 году.

 
ForUm

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