В прошлом году только 16% законов было принято голосами монобольшинства. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году.

Всего за год было принято 230 законов.

Депутаты «Слуги народа», которые имеют права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов.

Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп ВР. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства.

В общем показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются с самого начала работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 за принятые законы в среднем голосовал 231 народный депутат «Слуги народа», то в сентябре 2020 - 206 депутатов, а в декабре 2020 - 211 депутатов.

Председатель КИУ Алексей Кошель так прокомментировал результаты мониторинга «Де-факто «Слуга народа» уже не способна самостоятельно принимать законы. За год в монобольшинстве осталось 211 депутатов, которые преимущественно нажимают «за». Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным», –отметил он.

«Низкие показатели работы монобольшинства объясняются не только общим уменьшением посещения Рады из-за коронавируса. Фактически во время каждого голосования в «Слуге народа» есть более десятка депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают «воздержался» или «против». Поэтому, в первую очередь, это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы», - добавил Кошель.