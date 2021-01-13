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Средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2020 года составила 202,46 доллара за тысячу кубометров, что на 10,9% больше, чем в ноябре 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2020 года, которая составляет 5702,83 гривни, или 2020,46 доллара, за 1 тысячу кубометров», - говорится в сообщении.
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