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Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителя президента в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

«Если Вы действуете в интересах врага и сдаете национальные интересы на переговорах с ним - это не преступление. А «только согласование текущего рабочего документа, который зафиксировал результаты обсуждения ряда вопросов». Можете смело согласовывать и подписывать любые «текущие рабочие документы», которые попросит враг, главное, чтобы документы эти были изложены «лаконично, сжато и структурировано», – написал он.

«Если Вы думаете, что это неудачная шутка, прочитайте постановление следователя СБУ о закрытии уголовного производства по поводу минской измены Кучмы и Ермака. Напомню, что спецслужба сначала вообще отказалась начать уголовное производство по моему обращению, откровенно нарушая закон. И только через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование. Впрочем, результат оказался прогнозируемым. Не для того Зеленский ставил во главе СБУ своего друга с детства Баканова, чтобы в случае конфликта интересов Зеленского и Ко с государственными интересами этот друг защищал государство», – подчеркнул Вятрович.

 

Напомним, в мае 2020 года СБУ открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы.
ForUm

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