также в разделеОбщество
18 мая. Картина дня
Первая в истории ВМС женщина-водолаз завершила обучение в Одессе 11
Полиция подозревает, что дом в Одессе обрушился из-за соседней стройки 14
СБУ опубликовала секретные документы о «Расстрелянном возрождении» 22
Малюська попросил привезти ему обед из СИЗО 16
Синоптики озвучили прогноз погоды на лето 20
Незаконная компенсация за жилье: еще одному экс-нардепу сообщили о подозрении 18
Ученые: Ношение маски может помочь коронавирусу проникнуть в мозг 26
Украинцев предупредили о заморозках 206
Минздрав подготовил рекомендации по запуску транспорта 24
НАПК проверит, вовремя ли Тимошенко и Власенко сообщили о своих миллионах 29
Ученые прогнозируют пик COVID-19 в Украине в конце мая 24
ЕС предоставит Украине помощь для борьбы с COVID-19 14
Украинцы выбрали лучшего президента за годы независимости 42
За неделю СБУ разоблачила 50 распространителей фейков о COVID-19 17
Минздрав предлагает изменения в работу спортзалов 24
ЮНИСЕФ прогнозирует резкий скачок уровня бедности в Украине 95
Надбавки медикам выплатили уже 14 областей 17

СБУ открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы, сообщил нардеп Владимир Вятрович. 

«СБУ наконец открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске.

Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме», - написал он в Facebook.

Также Вятрович высказал сожаление, что СБУ не поступила по закону сразу после его обращения, и ему пришлось обращаться в суд.

«Понятно, что открытие производства – это лишь первый шаг. Ведь президент Зеленский, руководитель его администрации Ермак и председатель СБУ Баканов – давние друзья и коллеги по «кварталу 95». Одна команда, сообщники. И решение о действиях в интересах государства-агрессора участники переговоров в Минске явно не экспромтом принимали», - считает нардеп.

«Трудно вести расследование, когда есть все шансы выйти на самих себя. Поэтому должны всем миром помочь СБУ, держа это дело в фокусе общественного внимания», - резюмировал Вятрович.

Напомним, 24 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать возможную государственную измену со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы. 

ранее Вятрович подал в суд на Государственное бюро расследований за отказ расследовать возможную государственную измену Ермака во время подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями ОРДЛО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги