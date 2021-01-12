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В Украине по состоянию на 12 января 2021 года зафиксировано 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 1092 человека; летальных случаев - 184; 15951 человек выздоровел.

Проведено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23873, методом ИФА - 17809).

За все время пандемии в Украине заболели 1124430 человек; выздоровели 812368; 20019 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
ForUm

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