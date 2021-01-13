Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации принял участие во встрече политических советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая состоялась во вторник в Германии, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Во время консультаций, которые длились более 6 часов, советники лидеров нормандской четверки обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых лидерами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер.

Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности составляющей договоренностей.

Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.

Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января.