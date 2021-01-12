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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшие дни станет понятно, настроена ли Россия на переговорах решать вопрос прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире программы «1+1», сообщает УНИАН.

«На разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, готова ли Россия действительно к разговору в начале года, и какой будет динамика дальнейшего процесса. Поэтому буквально со дня на день мы узнаем настроение в Кремле и увидим, настроены ли они говорить и решать вопросы, говорить ли и заболтать вопрос», - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина заинтересована в освобождении своей земли, поэтому настроена на решение вопросов по Донбассу.


 
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