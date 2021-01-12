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Украинский карантин является одним из самых мягких в Европе. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин.

Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы», – подчеркнул он.

По словам Министра, Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета. Также в нем - Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. Строжайший карантин пока действует в Италии - в стране введен общенациональный локдаун и введен комендантский час.

Британские ученые присвоили украинскому карантину 61,57 балла по индексу жесткости.

Наполним, с 8 до 24 января включительно 2021 в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.
ForUm

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