Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия навязывает Украине «гибридную» дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом глава МИД сказал в эфире «1+1», передает УНИАН.

«Сам факт такой дискуссии - это уже признак навязанной нам такой гибридной дискуссии об этой вакцине. Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности «Спутник V» намного превышают его реальные возможности эффективности»,- заметил Кулеба.

На уточнение, сделал ли он политическое заявление, либо ссылается на медицинские данные, Кулеба заявил: «Я не думаю, что есть какой-то медицинский тест, который сейчас оценивает лекарства на пропагандистский эффект».

При этом он напомнил, что окончательных результатов исследований по эффективности российской вакцины «Спутник V» нет.

«Но я хочу сказать, что есть фактор гораздо более важный с точки зрения интересов России, чем медицинский, - это пропагандистский фактор, потому что нам навязывают эту историю, что «вот вас все бросили, вот вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим здесь, рядом и готовы помочь», - заявил Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что как член правительства выступил бы против решения о закупке российской вакцины, если бы такой вопрос рассматривался.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет шансов получить разрешение в Украине.