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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он вновь отметил, что в Украине будут разрешены вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой, а также подчеркнул, что третья фаза испытаний российского образца завершится лишь в декабре этого года.

«Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Согласно информации размещенной на сайте clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021», - написал Ляшко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию.
ForUm

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