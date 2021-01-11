В 2020 году НАПК остановило финансирование двух парламентских политических партий. Заявления о «политическом давлении» безосновательны, заявили в пресс-службе агентства.

«НАПК остановило финансирование двух парламентских политических партий из-за указания недостоверных сведений в отчетах. Это политические партии «ВО «Батькивщина» и «Голос». По результатам анализа отчетов партий финансирования приостановлено до устранения нарушений», - говорится в сообщении.

Сегодня «ВО «Батькивщина» уже подало уточняющий отчет, в котором устранило нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы.

Агентство установило, что партия «Голос» оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное.

Кроме того, установлены нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии.

«Упреки о якобы политическом давлении не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, что нарушения были обнаружены в отчетах партий. НАПК надеется, что партия «Голос» в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования», - отметил заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.

Справка. В марте 2020 Верховная Рада приняла Закон Украины № 553-IX, который определяет, что партии должны подавать отчеты не позднее, чем на 40-й день после окончания карантинных мероприятий в Украине. Сейчас в НАПК поступили такие отчеты от парламентских партий: «Батькивщина» - I квартал; «Голос» - I и II кварталы; «Оппозиционная платформа - За жизнь» - квартал; «Европейская Солидарность» - квартал; «Слуги народа» - I и II квартал.

Проверки отчетов партии «Слуга народа» за I и II квартал пока продолжаются, поскольку они были поданы 31.12.2020. НАПК отмечает, что в принятом Верховной Радой госбюджете на 2021 на финансирование партий предусмотрено 697 млн ​​грн. Это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.

Как сообщал ForUm, в партии «Голос» расценивают приостановление финансирования «как давление на независимую партию».