Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило государственное финансирование для партии «Голос», сообщила пресс-служба политсилы.
«Мы расцениваем это как давление на независимую партию. «Голос» является единственной неолигархической парламентской партией. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением», - заявила председатель партии Кира Рудык.
Сейчас политсила рассматривает варианты обжалования этого решения.
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