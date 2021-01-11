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Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по карантину, внедренному на период с 8 до 24 января этого года. Об этом он сказал на традиционном совещании  по предотвращению COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет 1,8%, тогда как в мире этот показатель – 2,14%. Он также сообщил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продлевается.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия.

По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное. «Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы», - сказал Шмыгаль.

Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

 
ForUm

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