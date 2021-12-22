22 декабря в 02:55 в селе Селище Винницкого района в комплексе отдыха в шестиэтажном здании гостиницы возник пожар кровли. В 05:09 пожар локализован на площади 900 кв. В 5:26 ликвидирован, сообщает ГосЧС.

1 человек погиб, 2 человека травмированы и эвакуированы 56 человек, из них 53 ребенка (2006-2016 г.р.).

По факту пожара в загородном комплексе отдыха полиция начала уголовное производство

По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений девушка погибла. Информация о ней устанавливается. Еще два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.