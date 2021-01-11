Заказ трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша являются большими, чем способность газотранспортной системы на данный момент, сообщает пресс-служба «Оператора газотранспортной системы Украины».

«Компания была вынуждена ограничить заказ трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul. Это еще раз подчеркивает, что наличие виртуальных точек на всех границах в интересах всего рынка Восточной Европы и будет пользоваться спросом. При гарантированной мощности точки выхода 12,9 млн м3 в сутки, заказ на гарантированной основе составили 11,1 млн м3, еще около 120 тыс. м3 были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе», – говорится в сообщенгии.

В то же время отмечается, что заказ short-haul в эти дни достигал 3 млн м3, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе в связи с похолоданием. ОГТСУ может обеспечить физический поток в объеме 12,9 млн м3. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 млн м3.

Напомним, что short-haul (или мощность с ограничениями) в соответствии с Кодексом ГТС является наиболее прерывистой услугой, которая может предоставляться исключительно при наличии технической возможности в ОГТСУ. При этом тариф на эту услугу является самым низким - в 2-3 раза ниже при заказе гарантированных мощностей. Особенностью услуги short-haul является риск того, что заказчики могут не получить ее в полном объеме. В этом случае услуга оплачивается только за фактический объем транспортировки.