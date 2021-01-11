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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 371 больного коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще 371 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2089 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 117 588», - сообщил Кличко.

Заболели 202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет и 154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также восемь девочек от одного месяца до 16 лет и семь мальчиков от семи до 17 лет. Заболели, в частности, шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 129, в Святошинском и Шевченковском районах - по 45, в Днепровском - 39 случаев», - отметил мэр Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на 11 января зафиксировано 4288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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