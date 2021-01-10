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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что страна до осени предложит вакцинироваться от коронавируса каждому взрослому жителю страны.

Об этом он сказал в эфире ВВС.

Хэнкок сообщил, что сейчас в Британии вакцинировано около 2 миллионов человек. С 11 января планируется увеличить количество ежедневных прививок.

«За последнюю неделю мы вакцинировали больше людей, чем за весь декабрь, поэтому мы ускоряем внедрение», — сказал он.

Хэнкок добавил, что до середины февраля планируют вакцинировать всего около 14 миллионов человек, в том числе пожилых, клинически уязвимых, а также медицинских и социальных работников.

Сейчас в Британии ежедневно вакцинируют около 200 тысяч человек.

Напомним, в Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19.
ForUm

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