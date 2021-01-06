В случае создания в Украине реестра вакцинированных против коронавируса лиц вносить туда персональные данные пациентов можно будет только с их письменного согласия.

Об этом рассказала в эфире телеканала «Украина 24» адвокат по медицинскому праву Алла Цимановская. При этом она отметила, что отказ от вакцинации - это «личная ответственность пациента».

«В проекте постановления Верховной Рады о национальном плане вакцинации населения Украины вносятся только те данные, которые являются статистическими, то есть предполагается, что такие данные будут только в отношении количества вакцинированных лиц, а также о влиянии вакцины на состояние распространения коронавируса в Украине. То есть персонализированных данных не будет предусмотрено в данном реестре. В случае, если такой реестр будет персонализированный, то есть будут указаны сведения о ФИО, или дата рождения, или адрес регистрации вакцинированных лиц, такие данные должны быть представлены с предоставлением согласия пациента, который вакцинируется», - пояснила она.

По словам юристки, такую информацию необходимо будет обрабатывать в соответствии с Законом Украины О защите персональных данных.

«В отношении обработки персональных данных, вакцинированное лицо должно предоставить однозначное письменное согласие на обработку таких данных. В случае, если оно не предоставило такое согласие, информация не должна быть обработана со стороны Минздрава или департаментов, которые будут отвечать за ведение реестров. Кроме того, информация о пациенте является врачебной тайной и должна быть обеспечена анонимностью со стороны медицинских работников и другого персонала, находящегося в трудовых отношениях в учреждениях здравоохранения», - отметила Цимановская.

На вопрос, зачем этот реестр нужен, адвокат ответила: «Наша позиция такова, что отказ (от вакцинации - ред.) фиксируется с указанием персональных данных, имени, фамилии и отчества пациента, который отказался от вакцинации, и в будущем, если он заболел COVID-19, в правительства и медицинских заведениях, отвечающие за вакцинацию, есть подтверждение, что пациент отказался, и это личная ответственность пациента».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.